Türkiye

Ankara'da boş arazide köpek ölüleri bulundu

18 Nisan 2019 Perşembe 11:29 - Son Güncelleme 18 Nisan 2019 Perşembe 11:38

Ankara İncek'te boş bir arazide bulunan 4 köpek ölüsü ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, inceleme için veterinere götürüldü.

Çankaya ilçesinde bulunan İncek Mahallesi'nde boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı. Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak inceleme için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne götürüldü. Güvenlik kameraları inceleniyor Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'da 13 sokak köpeği zehirlenerek telef edildi Geçtiğimiz haftalarda da Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zehirli tavuk eti ve benzer ürünlerle 13 köpek zehirlenerek telef olmuştu. Kaynak: AA Etiketler: veteriner Sosis köpek ankara

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