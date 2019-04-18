Çankaya ilçesinde bulunan İncek Mahallesi'nde boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.
Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı.
Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak inceleme için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Güvenlik kameraları inceleniyor
Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz haftalarda da Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zehirli tavuk eti ve benzer ürünlerle 13 köpek zehirlenerek telef olmuştu.
Kaynak: AA