Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, D-100 kara yolu üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 26 yaşındaki Saim Polat’a otomobil çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan Polat, kaldırıma düştü.

Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan Polat'a, çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü yardım etti.

Yara almadan kurtuldu

Polat, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Şahsın, vücudunda kırık dahi olmadığı ve aynı gün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA