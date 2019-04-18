Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün evlerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen ve örgütün "sohbet grubu ve öğrenci evi sorumlusu" olduğu öne sürülen Aytaç K.'yi yakaladı.

4 telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kaydı, Bank Asya hesabı, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan Aytaç K.'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA