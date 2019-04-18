Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşamdan itibaren ise Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Ağrı'da sıfır, Erzincan'da 5, Iğdır'da 7 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Erzincan'da 15, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 105, Palandöken'de 136 ve Ergan'da 180 santimetre ölçüldü.

Bölgede özellikle yüksek kesimlerde kar erimeleriyle oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Ağrı'da vatandaşlara kar sürprizi

Ağrı'da 2 gündür etkili olan yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Vatandaşlar, sabah, nisanın ortası olmasına rağmen kar manzarasıyla karşılaştı.

Karla karışık yağmur ve kar nedeniyle çevre yolu ve caddelerde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

İl genelinde herhangi köy yolunun ulaşıma kapanmadığı vurgulanan açıklamada, ekiplerin olumsuz durumlara karşı hazır bekletildiği ifade edildi.

"Nisanda karın tadını çıkarıyoruz"

Vatandaşlardan İsa Adıgüzel, ilkbahar aylarında olunmasına rağmen kar yağması karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Yağışa hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Çocuklarla dışarıya gezmeye çıktık ama kar sürpriziyle karşılaştık. Nisanda karın tadını çıkarıyoruz. Buranın da güzelliği bu bence. Batıda insanlar denize girerken, burada nisanda kar yağıyor. Bence burası daha güzel, bulunmaz bir nimet. Çocuklar da kara doyuyor."

Kaynak: AA