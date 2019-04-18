Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Bartın, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Mersin Üniversitelerine bağlı Spor Bilimleri Fakülteleri, Çanakkale Onsekiz Mart, Mardin Artuklu, Munzur ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerine bağlı Sağlık Bilimleri Fakülteleri, İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Turizm Fakülteleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanko Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi kuruldu.

Ayrıca, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Eskişehir Teknik ve İstanbul Kültür Üniversitelerine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Marmara Üniversitesine bağlı İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Özbekistan'a yüksekokul

Ayrıca Özbekistan'da Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

İsimleri değişen fakülteler

Kafkas Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinin adı Dede Korkut Eğitim Fakültesi olarak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesinin adı da Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi olarak değiştirildi.

Kapatılan enstitü, fakülte ve yüksekokullar

Öte yandan, Bartın, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Mersin Üniversitelerine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları, Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mardin Artuklu, Munzur ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerine bağlı Sağlık Yüksekokulları, Sanko Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri ile Fen Bilimleri Enstitüleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ile Mimarlık Fakülteleri kapatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eskişehir Teknik ve İstanbul Kültür Üniversitelerine bağlı Fen Bilimleri Enstitüleri ile İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Kaynak: AA