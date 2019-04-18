Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada sunulan savcılık mütalaasında, 8 sanığın ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, yurt dışındaki sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, firari sanık hakkında Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması istendi.

Mütalaanın ardından, sanık ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkındaki dosyadaki mevcut delil durumu, sanığın uzun süreden beri firari olması, yapılan araştırmalardan sanığın yurt dışında olduğunun tespit edilmesi dikkate alınarak sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına ilişkin işlemlere başlanılmasına hükmetti.

Heyet, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA