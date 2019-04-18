Askeri öğrenciler dostluk müsabakalarında bir araya geldi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki dostluk sporla daha da pekişti.

Dostluk spor müsabakaları Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

3 gün sürecek müsabakalara Türkiye'den 36, Azerbaycan'dan 38 Gürcistan'dan 21 olmak üzere toplam 95 askeri okul öğrencisi katılıyor.

İlk müsabaka voleybolda düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan askeri öğrencileri arasında düzenlenen maçta takımlar ülkelerine göre oluşturulmadı. 3 ülkenin askerleri kardeşlik ve dostluğun kazanması adına bir arada ter döktü. Voleybol maçı sırasında 3 ülkenin bayrağı aynı anda yükseldi. Salonda dostluk ve kardeşlik görüntüleri vardı.

19 Nisan'a kadar sürecek müsabakalarda pentatlon, atletizm, futbol ve kros branşlarında da askeri öğrenciler mücadele edecek.

Kaynak: TRT Haber