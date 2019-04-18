İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren, 4 cinayet, 3 kasten yaralama, 2 öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti gibi birçok olaya karıştığı iddia edilen ve elebaşılığını "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Y.’nin yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü üyesi 50 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 av tüfeği, 1 çelik yelek, 2 bin 215 mermi ve 2 sahte nüfus cüzdanı ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA