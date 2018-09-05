YHT Eğlence Sistemi ile yolculara ücretsiz film ve müzik sunuluyor

Yolculara sunulan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eğlence Sistemi ile yolcular birbirinden farklı türde yerli-yabancı gişe rekortmeni filmleri izleyebiliyor. Sistemle Türk ve yabancı popüler sanatçıların albümleri de dinlenebiliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve e-yayınlar sistemden yolcuların hizmetine sunuluyor.

Yolcular, sistemi kullanabilmek için öncelikle mobil cihazlarının wi-fi özelliğini aktif hale getirerek, YHT ağına ücretsiz bağlanıyor. Ardından "www.yhteglence.tcddtasimacilik.gov.tr" adresine giriyor. Bu linkin ana sayfasındaki YHT Eğlence Sistemi bölümünden film ve albümlere ulaşılabiliyor.

Birbirinden farklı film ve müzik seçenekleri sunuluyor

Yolculara birbirinden farklı filmlerin sunulduğu YHT Sinema uygulamasında dram, romantik komedi, komedi, belgesel, suç gibi kategorilerde birbirinden farklı filmler izlenebiliyor.

YHT Müzik'te ise yerli ve yabancı birçok sanatçının albümü yer alıyor. Sistemde farklı türlerde oyunlar yolcuların kullanımına sunuluyor. Ayrıca şarkı, spor, sağlık gibi yayınlar yapan birçok radyo yolcuların erişimine açık.

Çocukların izleyebileceği film ve tiyatro gösterileri de sistemde yer alıyor.

Kaynak: AA