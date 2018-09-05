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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 1 tutuklandı

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda, örgütün "ev ve sohbet sorumlusu" olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.

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Eskişehirde FETÖ operasyonu: 1 tutuklandı

Eskişehir Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

FETÖ'nün örgüt yapılanmasında "ev ve sohbet ablası" olduğu değerlendirilen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli Mukadder A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, eskişehir
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