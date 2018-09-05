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Kadrolu öğretmenlere 23 il için atama isteği

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 il için süre şartı aranmaksızın yer değiştirebilecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:29





