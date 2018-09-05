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Marmara'da sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

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Marmarada sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, zamanla Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.

Yarın, Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın ve cuma günü, Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: poyraz, Marmara Bölgesi, Hava sıcaklıkları
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