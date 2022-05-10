Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli uğrak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk kez gözlenen yeşil arıkuşu, son yıllarda sazlıkta tespit edilen yeni türler arasına girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Son 2 yılda Milli Park sınırlarında akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozu da ilk kez gözlemlendi.

Bilinen arı kuşları Türkiye'de birçok bölgede sıklıkla görülmesine rağmen renk açısından çok zengin yeşil arıkuşları bu özelliğiyle diğerlerinden ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]