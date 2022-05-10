İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde halk sağlığını tehdit eden, merdiven altı olarak tabir edilen, sahte deterjan ve temizlik ürünlerinin imal edildiği ve piyasaya sürüldüğüne ilişkin ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iş yerinde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda toplam 4 bin 500 adet çamaşır suyu, sıvı el sabunu, sıvı bulaşık deterjanı, yağ çözücü ve tuz ruhu ele geçirildi.

Taklit ürünlerin piyasa değerinin 300 bin lira olduğu belirlendi.

Piyasaya sahte ürün süreceklerdi

Çeşitli markalara ait çok sayıda etiket, bidon, ambalaj, koli, rulo ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan araç ve gereçler de bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin bir kısmında ambalajlanmış ve barkodlu bilinen markaların etiketinin olduğu tespit edildi.

İş yeri mühürlendi

Ürünler gerekli idari işlemler için Yenişehir Belediyesi zabıta görevlilerine teslim edildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, iş yeri mühürlendi.