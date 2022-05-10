Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da fabrikada gıda zehirlenmesi: 28 işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçiler hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
İlçedeki kompozit fabrikasında gece vardiyasında çalışan 28 işçide, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı başladı.
Bunun üzerine işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Tekirdağ Gıda Zehirlenmesi
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