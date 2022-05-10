Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 10:35
- 10:35
- 10:34
- 10:23
- 10:10
Sıradaki Haber
Doğal gaz topraklamalarını çalan hırsızlar yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz