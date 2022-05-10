Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bazı kişiler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese operasyon yapıldı.
Havadan desteklenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülecek.
Etiketler: Uyuşturucu İstanbul
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