Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki sözde yapılanmasına yönelik soruşturması sonuçlandı.

Buna göre, 2010, 2012, 2014 ve 2015 yıllarındaki Jandarma Astsubaylık, Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık Sınavlarında, örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması yönünde usulsüzlük yaptıkları belirlenen mülakat heyeti üyeleri tespit edildi.

Başsavcılık, toplam 28 şüpheli hakkında 12 ilde gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.