Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 06:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yemekten zehirlenen 28 işçi tedavi altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da yedikleri yemekten zehirlenen 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Ergene’de bulunan ASB’deki cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ
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