Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları T.G. yönetimindeki ticari aracı, il dışına çıkmadan Ambar Mahallesi'nde durdurdu.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, Konya'nın Seydişehir ilçesine uygunsuz bir şekilde nakliye edilmek istenen yaklaşık 1,5 ton pullu sazan bulundu.

Olayın ardından araç, içindeki balıklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.