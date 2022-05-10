Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanılan 1,5 ton balık ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir araçta yapılan aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen 1,5 ton balık bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları T.G. yönetimindeki ticari aracı, il dışına çıkmadan Ambar Mahallesi'nde durdurdu.
Polis ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, Konya'nın Seydişehir ilçesine uygunsuz bir şekilde nakliye edilmek istenen yaklaşık 1,5 ton pullu sazan bulundu.
Olayın ardından araç, içindeki balıklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Kaçakçılık Balıkçılık
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