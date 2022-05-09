Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya’da kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya-Tavşanlı kara yolu akaryakıt istasyonu kavşağında kaza meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda seyreden Mehmet Orhan Özyalçın yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan Nail Demir yönetimindeki otomobile çarptı.
Sabriye Demir hayatını kaybetti. Nail Demir ve Süleyman Demir ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Özyalçın yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sabriye Demir’in cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Nail Demir ve Süleyman Demir’in hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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