Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Maltepe'de 3 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe'deki bir konut ve iş yerine kaçakçılık operasyonu düzenlendi. 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 dolu alkol şişesi ve 2 bin 100 puro ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı’da bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.
Baskında 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ton 782 litreye tekabül eden 4 bin 322 alkol dolu içki şişesi, 2 bin 100 puro, 45 bin dal içi doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, 50 boş şişe, 70 bilyeli kapak ele geçirildi.
Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları, motokuryelerle tekel bayileri ve eğlence mekanlarına gönderdiği tespit edildi. Şüpheli 3 kişi hakkında ilgili kanun uyarınca soruşturma başlatıldı.
Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Makaron Sigara
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