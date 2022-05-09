Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 22:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da 15 iş yerine sıçrayan yangının çıkış anı kamerada
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 15 işyerinin yanmasına neden olan yangının başlama anı, kameraya yansıdı.
Afyonkarahisar'da bir kasap dükkanının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanan yangında alevlerin işyerini sarıp, 15 iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği yangının başlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
Bir dükkanda başlayan yangın 15 iş yerini kullanılamaz hale getirdi
Sabah saatlerinde Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer iş yerlerine sıçradı.
İlk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.
Bunun üzerine çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinden destek istendi, olay yerine gelen ekipler alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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