Afyonkarahisar'da bir kasap dükkanının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanan yangında alevlerin işyerini sarıp, 15 iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği yangının başlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir dükkanda başlayan yangın 15 iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Sabah saatlerinde Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer iş yerlerine sıçradı.

İlk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.

Bunun üzerine çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinden destek istendi, olay yerine gelen ekipler alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.