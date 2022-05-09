Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da ölü inek sahile vurdu
Hatay'ın Samandağ sahilinde telef olmuş bir inek bulundu.
Samandağ sahilinde yürüyenler kıyıya vurmuş bir inekle karşılaştı. Telef olmuş ineği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Belediye ekipleri ineği sahilden alarak boş bir arazide gömdü.
Etiketler: Hatay
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