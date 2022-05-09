Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 2-8 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, kaçak veya sahte olduğu belirlenen 26 bin 350 ilaç, 345 paket kaçak sigara, 43 kilogram tütün, 35 puro, 32 kaçak cep telefonu, 7 elektronik ve muhtelif kaçak eşya ile 308 bin makaron ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Makaron Tütün
Son Haberler
- 22:01
- 21:55
- 22:06
- 21:43
- 21:17
Sıradaki Haber
Kuaför görünümlü sahte içki imalathanesine operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz