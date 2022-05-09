Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de FETÖ'ye yardım etmek suçundan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, "FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Denizli Terörle Mücadele
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