Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuaför görünümlü sahte içki imalathanesine operasyon
Kayseri'de sahte içki üretimi ve satışı yapılan kuaför salonuna operasyon düzenlendi. 40 şişe sahte bandrollü içki ve 15 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan'da faaliyet gösteren bir kuaför salonunda sahte içki üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda adrese düzenlenen operasyonda, 40 şişe sahte bandrollü içki ve 15 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan T.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Sahte İçki
Son Haberler
- 20:17
- 20:43
- 20:10
- 20:05
- 19:48
Sıradaki Haber
Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz