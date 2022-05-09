Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta 15 yaşındaki M.M.D.'nin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.B. yaralandı.
Yaralılar, otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas
Son Haberler
- 22:01
- 21:55
- 22:06
- 21:43
- 21:17
Sıradaki Haber
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz