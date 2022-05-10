Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 04:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde arazideki trafoda yangın çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Trafoya giren itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza giderildi.
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