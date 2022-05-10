İstanbul Beylikdüzü’nde bir şüpheli esnaftan mahallede ikamet eden yabancı uyruklularla ilgili bilgi aldı. Çocuklarıyla yaşayan Rus kadını hedef olarak belirledi.

"Annen karakolda" yalanı

Evi takibe alan şüpheli, annenin ayrılmasıyla sabit telefondan evi aradı. Telefona cevap veren 15 yaşındaki çocuğa kendisini savcı olarak tanıttı. Dolandırıcı, çocuğa annesinin karakolda olduğunu söyleyerek evdeki tüm para ve ziynet eşyasını getirmesini söyledi.

Paniğe kapılan çocuk evdeki çelik kasayı açtı. İddiaya göre 34 ziynet eşyasıyla birlikte 10 bin dolar ve 80 bin lirayı aldı. Sözleştikleri şekilde parkta dolandırıcıya teslim etti.

300 bin liralık vurgun

300 bin liranın üzerine kaybı olan aile şikayetçi oldu. Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli kısa sürede saklandığı adreste yakalandı.

Takılar ile paraların bir kısmı ele geçirilerek Rus aileye teslim edildi.

Gözaltına alınan 56 yaşındaki şüphelinin dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi.