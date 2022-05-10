Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kamyon ile turistleri taşıyan minibüs çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile turistleri taşıyan minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü ile 8 yolcu yaralandı.
Iraklı turistleri taşıyan Mehmet Öztürk yönetimindeki minibüs, Pınarlı Kavşağı'nda, Mehmet Yılmaz idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Devrilen minibüsün sürücüsü ile Iraklı 8 turist yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yol bir süre ulaşıma kapandı
Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücü ve 4 turiste ayakta müdahalede bulundu, 4 turist ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşakta polis ekipleri önlem aldı.
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