Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yere çakılmaktan yedek paraşüt sayesinde kurtuldu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, paraşütle dengesini kaybeden ve hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açabildi.
İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, iniş için alternatif birçok bölgesi ve şehre yakınlığı sebebiyle Serdivan Kırantepe, yamaç paraşütünün merkezi haline geldi.
Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan bölgede eğitimler de gerçekleştiriliyor. Eğitim için İzmir’den Sakarya’ya gelen Aynur Y, havada olduğu esnada paraşütün dengesini kaybetti.
Hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açarak ölümün kıyısından döndü.
Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: Sakarya
Son Haberler
- 16:43
- 16:21
- 16:16
- 16:03
- 15:56
Sıradaki Haber
Kars sonbaharda kışı yaşıyor: Buz sarkıtları oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz