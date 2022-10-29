Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars sonbaharda kışı yaşıyor: Buz sarkıtları oluştu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Sonbaharda kışı yaşayan kentte şelaleler dondu, bitkiler kırağı ve camlar buzla kaplandı.
İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sebebiyle araçların ve bazı evlerin camları buz tuttu.
[Fotoğraf: AA]
Soğuk hava sabah saatlerinde de etkisi göstermeye ederken, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.
[Fotoğraf: AA]
Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede derelerdeki küçük şelalelerde de buz sarkıtları oluştu.
[Fotoğraf: AA]
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