Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyona çarpan otomobil alev aldı; yaralanan sürücü yangını söndürmeye çalıştı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde önündeki kamyona çarpan otomobil alev aldı. Yaralı halde aracından çıkan sürücü Emircan Yıldırım, yangını söndürmeye çalıştı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi.
Emircan Yıldırım idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Sadettin S.’nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Yaralanan Yıldırım, aracından güçlükle çıkıp alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Emircan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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