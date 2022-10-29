Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
[AA (Arşiv)]
Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
27 yaşındaki Soner A., Sümer Mahallesi'nde çalıştığı iş makinesi kiralayan firmanın ofisinde geceledi.
Sabah saatlerinde iş yerine gelen diğer çalışanlar, Soner A'nın hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner A'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Nevşehir
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