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Türkiye
AA 17.09.2023 11:25

Yenileme çalışmaları tamamlanan Galata Köprüsü trafiğe açıldı

Galata Köprüsü, yenileme çalışmasının ardından çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Galata Köprüsü trafiğe açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar planlanan tarihten önce sona erdi.

Köprü, 29 yıl sonra ilk kez yapılan bakımın ardından dün akşam çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.

Köprünün, "derz değişimi ve asfalt yenileme inşaat" çalışmasıyla yenilenerek olası İstanbul depremine karşı direncinin artırılması planlandı.

Yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.

Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı. Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen "trinidad asfalt" kullanıldı.

Köprü, planlanandan 5 gün önce kullanıma açıldı.

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