İzmir'de yangına müdahale etmek isteyen helikopter düştü

Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle irtibat, saat 23.53'te kesildi. Yapılan araştırma sonucunda helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi.

Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu, sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen pilot, SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabaha karşı, X sosyal medya platformundan açıklama yaparak, olayın detaylarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kamuoyuyla paylaştı.

Helikopterin düştüğü nokta belirlendi

Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İtfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Tahtalı Barajı'nda sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucunda helikopterin düştüğü yer belirlendi.

Çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışması sürüyor.

Diğer yandan gece ara verilen yangın söndürme çalışmaları, gün aydınlanınca yeniden başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek helikopteri kurtarma çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Bakan Yumaklı, "Menderes'teki yangın an itibarıyla kontrol altına alındı. 1'i Türk, 3'ü Kırgız olduğu tespit edilen arkadaşlarımızdan Kırgız uyruklu bir arkadaşımızın hastaneden tedavisi devam ediyor, hayati tehlikesi yok. Helikopterin düştüğü nokta tespit edildi, hızla kurtarma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"3 farklı yerde Adana'da, Bolu'da ve Menderes'te yangın çıktı. Buradaki yangın gündüz 14 civarında başladı arkadaşlarımız müdahale etti. 3 yangından Bolu ve Adana kontrol altına alındı. Burada da enerji büyük alanda düşürüldü. Arkadaşlarımız kontrol altına almaya çalışıyor. 9 uçak, 20'ye yakın helikopter ve 500'e yakın personel görev yapıyor. An itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Helikopterlerden bir tanesi suyunu alarak soğutma yapmak için buraya geldi. Gece vaktinde helikopterden bir daha haber alınamadı. Kaza yaptığı tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri buraya seferber oldu. Toplam 4 personel vardı, 3'ü Kırgız uyruklu bir arkadaşımız Türk. Kurtulan Kırgız uyruklu arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Görüş mesafesi çok az olduğu için net bir şey söylemek zor, arkadaşlarımız enkazı tespit ettiler. Artık helikopterin karaya çıkarılması işlemi yapılacak. Sayın savcımız ve kaza kırım ekibi çalışmalarını tamamladı. Kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor."

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopter, görev yapıyordu.