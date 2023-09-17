Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.09.2023 09:20

Sazlıdere Barajı’nda sular çekildi: Tarihi çeşme ve köy yolu ortaya çıktı

İstanbul'daki Sazlıdere Barajı’nda suların çekilmesiyle 1950’li yıllarda yapımının tamamlandığı tahmin edilen tarihi çeşme, yalak ve köy yolu ortaya çıktı.

Sazlıdere Barajı’nda sular çekildi: Tarihi çeşme ve köy yolu ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]

İstanbul’un gündeminde olan kuraklık Sazlıdere Barajı’nı da vurdu. İSKİ verilerine göre barajın doluluk oranı yüzde 10 oranına gerilerken yıllar önce sular altında kalan ve 1950’li yıllarda yapımının tamamlandığı tahmin edilen yalak, çeşme ve köy yolu ortaya çıktı.

Çeşme ve yalağın barajın normal doluluk oranlarını yakaladığında yaklaşık 7 metre suyun altında kaldığı öğrenilirken dron ile çekilen görüntülerde gün yüzüne çıktığı görüldü. Köprünün de büyük bir kısmının ortaya çıkmasıyla köylüler atalarından dinledikleri hikayelerin olduğu alanlara gelerek geçmişlerini yad etti.

Öte yandan, yıllar önce yapılan çeşme ve yalağın bağlandığı kaynaktan hala su akması görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar ise çeşmeye gelerek bidonlara su doldurdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kuraklık dron ile görüntülendi

Barajdaki kuraklık dron ile çekilen görüntülerle ortaya koyulurken görüntülerde tarihi yalak ve çeşmenin tamamının gün yüzüne çıktığı ve hiç tahrip olmadığı görüldü.

Öte yandan köy yolu ve köprünün büyük bir kısmının su üstünde kaldığı ve barajın normal doluluk oranlarında bu alanların yaklaşık 7 metre su altında kaldığı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Buraya gelip gözlerimizi kapadığımızda eski anları canlandırıyoruz"

Köyün yerlilerinden olan ve sular altında kalmadan önce bölgede köprü ile yalak olduğunu dedelerinden dinleyen İbrahim Emirdoğan, "1950’li yıllarda yapılan bir çeşme olduğunu biliyoruz. Önceden de pınarmış ama çok eski kimse tarihini bilmiyor. Tam 18 yalaklı bir çeşme ve bu yalaklar yapılırken dövme beton ile yapılmış. Yıllardan beri suyun altındaydı kuraklıkla ortaya çıktı, hala sapasağlam. Ben yapılışına tanıklık edemedim ben çocukluğumda bu çeşmeyi hatırlıyorum ama barajdan sonra hiç görmemiştim. Şimdi su aşırı derecede çekildi. Bu çeşme bizim için manevi değere sahip ve emektar. Bunları görmek mutlu ediyor ama kuraklık üzücü. Bu su çok uzaktan geliyor ve hala akıyor. Daha da öncesi var belki de yüzyıllara dayanıyor. Anlatmaya kelimeler yetmiyor ama buraya gelip gözlerimizi kapadığımızda eski anları canlandırıyoruz. Burası 4 metreden fazla suyun içerisindeydi diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Kuraklık Barajlar İstanbul
Sıradaki Haber
Malatya'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti
15:03
Kastamonu'da köy yangını
15:14
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya ziyaretini tamamladı
14:58
Afrika Birliği, Libya'ya yardımları acilen hızlandırma çağrısı yaptı
14:57
Güney Kore, nükleer enerjide uluslararası rolünü artırıyor
14:52
İstavrit tutmak istedi köpek balığı yakaladı
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indi
İşçilerin selamladığı yamaç paraşütü pilotu domates tarlasına indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ