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Türkiye
AA 28.10.2024 23:21

Yenidoğan bebeğin bulunduğu ambulansa yol vermedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa bir aracın ısrarla yol vermediği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Bir otomobilin ambulansa yol vermediği" şeklinde paylaşım yapıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmada, paylaşımlarda yer alan görüntülerin Manavgat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin sorumluluk alanında bulunan D-400 kara yolunda kayda alındığının tespit edildiği kaydedildi.

Yenidoğan bebeğin bulunduğu ambulansa yol vermedi

Açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama" gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Ayrıca otomobil sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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