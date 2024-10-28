Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2024 21:44

Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırdaki gübre çukuruna düşen ve gazdan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişiden 2'si öldü, 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Muhammed Ali Kerim, ahırın gübre çukuruna düştü. Çobanı kurtarmak isterken Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı.

Ahırdaki bir kişi yakındaki inşaat işçilerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinan Budak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Veysel Taştan da Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Olayı duyan çok sayıda kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Derbide gülen taraf Galatasaray
21:58
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 179 hava saldırısı düzenledi
21:48
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
21:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
21:34
Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
21:28
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
Çam Dağı'nda hazan mevsiminin renkleri
Çam Dağı'nda hazan mevsiminin renkleri
FOTO FOKUS
'SİPER' envantere girdi
'SİPER' envantere girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ