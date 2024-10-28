Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2024 21:24

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik başlatılan soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları tespit edilmişti.

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlenmişti.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Derbide gülen taraf Galatasaray
21:58
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 179 hava saldırısı düzenledi
21:47
Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 2 kişi hayatını kaybetti
21:48
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
21:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
21:34
Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Çam Dağı'nda hazan mevsiminin renkleri
Çam Dağı'nda hazan mevsiminin renkleri
FOTO FOKUS
'SİPER' envantere girdi
'SİPER' envantere girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ