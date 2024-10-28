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Türkiye
AA 28.10.2024 19:41

Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

Çorum’un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

Yürüyüş sonunda Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.

Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

Burada Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çorum'da vatandaşlar dev Türk bayrağı ile yürüdü

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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Çorum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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