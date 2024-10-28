Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.10.2024 21:31

Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ahmet K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç'un kullandığı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Yusuf Oruç ve Döne Oruç olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ahmet K. ile araçta bulunan Nuh İ. ise yaralandı.

Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

ETİKETLER
Çorum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Derbide gülen taraf Galatasaray
21:58
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 179 hava saldırısı düzenledi
21:47
Yozgat'ta gübre çukuruna düşen 2 kişi hayatını kaybetti
21:48
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
21:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
21:28
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
Çam Dağı'nda hazan mevsiminin renkleri
Çam Dağı'nda hazan mevsiminin renkleri
FOTO FOKUS
'SİPER' envantere girdi
'SİPER' envantere girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ