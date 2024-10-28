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Türkiye
İHA 28.10.2024 22:49

Amasyalı çiftçi tarlasına Türk bayrağı çizdi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç bir çiftçi, tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi.

Amasyalı çiftçi tarlasına Türk bayrağı çizdi

Bugün 26 yaşına giren çiftçi Eren Yiğit, doğum gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu şekilde birlikte kutladı.

Geçen yıl tarlasına traktörüne taktığı pullukla ’Cumhuriyet’ yazarken askerlerin helikopterden çektiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılan Eren Yiğit, bul yıl da aynı heyecanla tarlasına ay-yıldız işleyip Türk bayrağı çizdi.

Amasyalı çiftçi tarlasına Türk bayrağı çizdi

Yakup köyünde çiftlik yaparak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dediği günün yıl dönümünde doğmak benim için ayrı bir gurur verici. Bu yılda Türk bayrağımızı çizmeye çalıştım. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun” diye konuştu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Amasya Milli Savunma Bakanlığı
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