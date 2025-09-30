Yeni sondaj gemisi Türkiye'de

Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrollerine devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden biri, Silifke ilçesine ulaştı.

İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip gemi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Henüz isimleri belirlenmeyen gemilerden ikincisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Gemilerin, 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

"Mavi Vatan'da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sondaj filosuna kattığı yeni geminin Mersin Taşucu'na ulaştığını duyurdu.

12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin, Akdeniz’deki operasyonlarda görev yapacağını kaydeden Bayraktar, "İkinci sondaj gemimiz de yıl sonuna kadar ülkemize ulaşacak. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi Vatan’da kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.