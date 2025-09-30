Samsun'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti

S.A.Y'nin kullandığı kamyonet, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce vefat eden Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Aslan ve Kaynar için taziye mesajı yayımlandı.