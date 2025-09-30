Açık 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.09.2025 13:07

Mersin'de iş yerini kurşunlayıp patenle kaçan zanlı tutuklandı

Mersin'de kıyafetle yüzünü kapatıp dikim atölyesine tabancayla ateş ettikten sonra paten sürerek kaçan zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde 28 Eylül'de bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek bölgeden uzaklaşan sırt çantalı zanlının M.N. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmış, adres ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yüzünü kıyafetle kapatan sırt çantalı şüphelinin, iş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek kaçması yer almıştı.

ETİKETLER
Bireysel Silahlanma Mersin
Sıradaki Haber
Marmaray'da babayı darbeden sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:03
Diyarbakır'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda 4 ölüm
19:53
Çanakkale Boğaz sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
19:38
MGK: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışa yönelik her türlü müspet adıma katkı sunacak
19:09
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında ikinci dalga: 4 tutuklama
18:44
Fatih'te su borusu patladı, bölge susuz kaldı
18:40
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Fatih'te su borusu patladı, bölge susuz kaldı
Fatih'te su borusu patladı, bölge susuz kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ