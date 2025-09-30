Mersin'de iş yerini kurşunlayıp patenle kaçan zanlı tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde 28 Eylül'de bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek bölgeden uzaklaşan sırt çantalı zanlının M.N. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki dikim atölyesine tabancayla ateş açılmış, adres ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yüzünü kıyafetle kapatan sırt çantalı şüphelinin, iş yerini kurşunladıktan sonra paten sürerek kaçması yer almıştı.