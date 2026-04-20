Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek

Yurt genelinde önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bugün, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı illerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek.

12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin 12 il için de sarı kodlu uyarısı var. Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Bitlis, Elazığ, Mardin, Tunceli, Batman ve Osmaniye'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Yarın yağışlı hava etkisini genişletecek. Marmara başta olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun bazı illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak geçişleri görülecek. Çarşamba günü ise yağış yurdun büyük bölümüne yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in büyük kısmında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir bugün parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık Başkentte 15, İstanbul 17 ve İzmir 22 derece olacak.