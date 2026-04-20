Açık 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 20.04.2026 08:08

Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek

Türkiye genelinde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Yeni haftada birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteorolojinin bugün 12 il için sarı kodlu uyarısı var. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Yurt genelinde önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bugün, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı illerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da ise gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek.

12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin 12 il için de sarı kodlu uyarısı var. Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Bitlis, Elazığ, Mardin, Tunceli, Batman ve Osmaniye'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Yarın yağışlı hava etkisini genişletecek. Marmara başta olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun bazı illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak geçişleri görülecek. Çarşamba günü ise yağış yurdun büyük bölümüne yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in büyük kısmında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir bugün parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık Başkentte 15, İstanbul 17 ve İzmir 22 derece olacak. 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Yağış
Sıradaki Haber
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
18 günlük bebek için ekipler seferber oldu
08:50
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
09:07
ABD İran gemisine el koydu: Petrol fiyatları yükselişe geçti
08:32
Mezarlıkta 50 bebek cesedi bulundu
08:29
Paris'te İkinci Dünya Savaşı bombası imhası için binlerce kişi tahliye edildi
08:24
Tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
FOTO FOKUS
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ