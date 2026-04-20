Aksaray’da zincirleme kaza: Yolcu otobüsü 10 araca çarptı

Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında akşam saatlerinde, Alpaslan Ceylan yönetimindeki yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.
Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.