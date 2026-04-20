DHA 20.04.2026 06:29

Aksaray’da zincirleme kaza: Yolcu otobüsü 10 araca çarptı

Aksaray’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

[Fotograf: DHA]

Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında akşam saatlerinde, Alpaslan Ceylan  yönetimindeki yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs, 10 araca çarparak durabildi.

Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

