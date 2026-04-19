TEM Otoyolu'nda otomobil yön levhasına saplandı

TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde, İstanbul yönüne seyireden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.